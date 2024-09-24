В пятницу, 27 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

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В таблице УПЛ «Верес» занимает 14-е место, имея 5 очков. У «Шахтера» 4-я позиция и 12 пунктов после 6 встреч.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.