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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 10:09 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:11
147
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Шахтер

27 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

24 сентября 2024, 10:09 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:11
147
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Шахтер
УПЛ

В пятницу, 27 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Верес» занимает 14-е место, имея 5 очков. У «Шахтера» 4-я позиция и 12 пунктов после 6 встреч.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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