Украина. Премьер лига24 сентября 2024, 10:09 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Шахтер
27 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ
24 сентября 2024, 10:09 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:11
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В пятницу, 27 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Шахтер» Донецк.
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Верес» занимает 14-е место, имея 5 очков. У «Шахтера» 4-я позиция и 12 пунктов после 6 встреч.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
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