Знаменитый экс-вратарь Барселоны хочет заменить тер Штегена. Ему 41 год

Каталонская «Барселона» может подписать чилийского вратаря Клаудио Браво, сообщает испанское издание Fichajes.net.

41-летний футболист рассматривается как замена немецкому голкиперу Марку-Андре тер Штегену, который выбыл до конца сезона 2024/25.

Интересно, что Клаудио Браво уже имеет опыт выступлений за «Барселону». Он защищал цвета клуба в 2014-2016 годах.

В сезоне 2023/24 Клаудио Браво провел 9 матчей за «Бетис», пропустив 7 голов. Летом он покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Марка-Андре тер Штегена в «Барселоне» может заменить Кейлор Навас.