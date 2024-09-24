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Испания
24 сентября 2024, 09:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:52
1103
1

Знаменитый экс-вратарь Барселоны хочет заменить тер Штегена. Ему 41 год

Клаудио Браво готов вернуться в Каталонию

24 сентября 2024, 09:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:52
1103
1
Знаменитый экс-вратарь Барселоны хочет заменить тер Штегена. Ему 41 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Браво

Каталонская «Барселона» может подписать чилийского вратаря Клаудио Браво, сообщает испанское издание Fichajes.net.

41-летний футболист рассматривается как замена немецкому голкиперу Марку-Андре тер Штегену, который выбыл до конца сезона 2024/25.

Интересно, что Клаудио Браво уже имеет опыт выступлений за «Барселону». Он защищал цвета клуба в 2014-2016 годах.

В сезоне 2023/24 Клаудио Браво провел 9 матчей за «Бетис», пропустив 7 голов. Летом он покинул клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Марка-Андре тер Штегена в «Барселоне» может заменить Кейлор Навас.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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potemkin78
Лунина в Барсу, срочно
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