Легенда Реала может покинуть клуб. Им интересуется команда Бундеслиги 2

Немецкий «Шальке» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера испанского специалиста Рауля Гонсалеса, сообщает издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, 47-летний коуч хочет закончить сезон 2024/25 в роли тренера «Реал Мадрид Кастилья».

Интересно, что Рауль выступал в составе «Шальке» во время карьеры футболиста. В 98 матчах за клуб легендарный нападающий отметился 40 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

В нынешней кампании «Шальке» набрал 4 очка в 6 матчах Второй Бундеслиги, что позволяет клубу занимать лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне Рауль может возглавить «Байер».