Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала может покинуть клуб. Им интересуется команда Бундеслиги 2
Германия
24 сентября 2024, 09:04 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:07
1207
1

Легенда Реала может покинуть клуб. Им интересуется команда Бундеслиги 2

Рауль может возглавить «Шальке»

24 сентября 2024, 09:04 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:07
1207
1
Легенда Реала может покинуть клуб. Им интересуется команда Бундеслиги 2
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль

Немецкий «Шальке» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера испанского специалиста Рауля Гонсалеса, сообщает издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, 47-летний коуч хочет закончить сезон 2024/25 в роли тренера «Реал Мадрид Кастилья».

Интересно, что Рауль выступал в составе «Шальке» во время карьеры футболиста. В 98 матчах за клуб легендарный нападающий отметился 40 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

В нынешней кампании «Шальке» набрал 4 очка в 6 матчах Второй Бундеслиги, что позволяет клубу занимать лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне Рауль может возглавить «Байер».

По теме:
Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал – Эспаньол – 4:1. Автогол Куртуа. Видео голов и обзор матча
Невероятный гол Ло Чельсо и неожиданный конец. Мальорка победила Бетис
Рауль Гонсалес Шальке Реал Мадрид Реал Мадрид Кастилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Бокс | 23 сентября 2024, 11:49 2
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа

Британский боксер живет ради таких трудных моментов

Воспитанник Динамо рассказал, как Маркевич «открывал» звезд для Металлиста
Футбол | 24 сентября 2024, 09:41 4
Воспитанник Динамо рассказал, как Маркевич «открывал» звезд для Металлиста
Воспитанник Динамо рассказал, как Маркевич «открывал» звезд для Металлиста

Александр Стеценко – о работе с легендарным тренером

«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Футбол | 23.09.2024, 12:56
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Футбол | 23.09.2024, 16:23
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
«Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха
Футбол | 24.09.2024, 09:26
«Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха
«Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
у них что деньги появились? да там хоть бога поставь результата не будет без денег
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
22.09.2024, 17:41 6
Бокс
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
22.09.2024, 21:25 4
Футбол
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
23.09.2024, 07:43
Футбол
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 27
Футбол
Барселона нашла замену легендарному нападающему
Барселона нашла замену легендарному нападающему
22.09.2024, 21:57 2
Футбол
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
24.09.2024, 07:11 14
Бокс
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
22.09.2024, 14:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем