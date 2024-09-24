Легенда Реала может покинуть клуб. Им интересуется команда Бундеслиги 2
Рауль может возглавить «Шальке»
Немецкий «Шальке» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера испанского специалиста Рауля Гонсалеса, сообщает издание Fichajes.net.
Однако, по информации источника, 47-летний коуч хочет закончить сезон 2024/25 в роли тренера «Реал Мадрид Кастилья».
Интересно, что Рауль выступал в составе «Шальке» во время карьеры футболиста. В 98 матчах за клуб легендарный нападающий отметился 40 забитыми мячами и 21 голевой передачей.
В нынешней кампании «Шальке» набрал 4 очка в 6 матчах Второй Бундеслиги, что позволяет клубу занимать лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне Рауль может возглавить «Байер».
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