«Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и львовским «Рухом» (0:0):

«Не буду называть игру «Руха» антифутболом. Играть против таких тактических схем, сложно и очень не приятно. Каждая команда имеет право играть как ей заблагорассудится. Одиннадцать игроков в обороне - унылое зрелище.

Ну, а что «Динамо»? Раскрывать такой блок, не хватило ресурса. К сожалению, в составе нет такого класса игроков. От потери турнирных очков никто не застрахован. Главное сохранить спокойствие, сделав выводы, двигаться дальше».