«Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха
Вячеслав Заховайло считает, что главное сделать правильные выводы
Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и львовским «Рухом» (0:0):
«Не буду называть игру «Руха» антифутболом. Играть против таких тактических схем, сложно и очень не приятно. Каждая команда имеет право играть как ей заблагорассудится. Одиннадцать игроков в обороне - унылое зрелище.
Ну, а что «Динамо»? Раскрывать такой блок, не хватило ресурса. К сожалению, в составе нет такого класса игроков. От потери турнирных очков никто не застрахован. Главное сохранить спокойствие, сделав выводы, двигаться дальше».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Стеценко – о работе с легендарным тренером
Британский боксер живет ради таких трудных моментов
- на концерт АББА не підемо, не сподобались.
- ти шо, сам на перший концерт ходив?
- ні, мені їхні дві пісні Петро проспівав...
- -
хто цьому експерду матч пересказав?