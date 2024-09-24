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  4. «Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 09:26 |
1082
2

«Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха

Вячеслав Заховайло считает, что главное сделать правильные выводы

24 сентября 2024, 09:26 |
1082
2
«Унылое зрелище». Эксперт назвал причины ничьей Динамо против Руха
УПЛ

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и львовским «Рухом» (0:0):

«Не буду называть игру «Руха» антифутболом. Играть против таких тактических схем, сложно и очень не приятно. Каждая команда имеет право играть как ей заблагорассудится. Одиннадцать игроков в обороне - унылое зрелище.

Ну, а что «Динамо»? Раскрывать такой блок, не хватило ресурса. К сожалению, в составе нет такого класса игроков. От потери турнирных очков никто не застрахован. Главное сохранить спокойствие, сделав выводы, двигаться дальше».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Вячеслав Заховайло
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Keen Vision
Це чудо взагалі гру не дивилося?
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+3
Burevestnik
прийшов чоловік додому п'яний в дупль і заявив дружині:
 - на концерт АББА не підемо, не сподобались.
- ти шо, сам на перший концерт ходив? 
- ні, мені їхні дві пісні Петро проспівав...
- - 
хто цьому експерду матч пересказав?   
Ответить
0
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