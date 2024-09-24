Юлия Стародубцева – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В финальном раунде квалификации украинка играет против Чан Су Джон (Южная Корея, WTA 230). Время начала встречи – 06:10 по Киеву.

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Это первая встреча соперниц.