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  4. Юлия Стародубцева – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 сентября 2024, 06:30 |
124
1

Юлия Стародубцева – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 1000 в Пекине

24 сентября 2024, 06:30 |
124
1
Юлия Стародубцева – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

24 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В финальном раунде квалификации украинка играет против Чан Су Джон (Южная Корея, WTA 230). Время начала встречи – 06:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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