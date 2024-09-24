Началась продажа билетов на матч Динамо с Кривбассом. Какова стоимость?

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9-го тура УПЛ между Динамо и Кривбассом, который пройдет на домашнем стадионе киевлян - Динамо им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В столичном клубе ждут зрителей на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.