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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 05:36 | Обновлено 24 сентября 2024, 06:05
511
0

Началась продажа билетов на матч Динамо с Кривбассом. Какова стоимость?

Цена билетов, в зависимости от категории, составляет 200, 300 и 400 грн

24 сентября 2024, 05:36 | Обновлено 24 сентября 2024, 06:05
511
0
Началась продажа билетов на матч Динамо с Кривбассом. Какова стоимость?
ФК Динамо

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9-го тура УПЛ между Динамо и Кривбассом, который пройдет на домашнем стадионе киевлян - Динамо им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В столичном клубе ждут зрителей на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

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Динамо - Кривбасс Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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