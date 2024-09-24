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  4. Легионер Кривбасса перенес операцию. Стало известно, сколько пропустит
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 03:13
34
0

Легионер Кривбасса перенес операцию. Стало известно, сколько пропустит

Иван Дибанго может появиться на поле уже через 3–4 недели

24 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 03:13
34
0
Легионер Кривбасса перенес операцию. Стало известно, сколько пропустит
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Защитник Кривбасса Иван Дибанго на днях перенес хирургическое вмешательство.

В конце матча Кривбасса в Киеве против «Левого Берега» камерунец повредил связи ключично-акромиального соединения.

Впереди курс восстановления. Уже через 3–4 недели Дибанго может появиться на поле.

В криворожском клубе пожелали футболисту здоровья и скорейшего выздоровления.

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травма чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог операция Украинская Премьер-лига Иван Дибанго
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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