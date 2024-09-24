Легионер Кривбасса перенес операцию. Стало известно, сколько пропустит

Защитник Кривбасса Иван Дибанго на днях перенес хирургическое вмешательство.

В конце матча Кривбасса в Киеве против «Левого Берега» камерунец повредил связи ключично-акромиального соединения.

Впереди курс восстановления. Уже через 3–4 недели Дибанго может появиться на поле.

В криворожском клубе пожелали футболисту здоровья и скорейшего выздоровления.