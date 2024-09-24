Украина. Премьер лига24 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 03:13
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Легионер Кривбасса перенес операцию. Стало известно, сколько пропустит
Иван Дибанго может появиться на поле уже через 3–4 недели
24 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 03:13
34
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Защитник Кривбасса Иван Дибанго на днях перенес хирургическое вмешательство.
В конце матча Кривбасса в Киеве против «Левого Берега» камерунец повредил связи ключично-акромиального соединения.
Впереди курс восстановления. Уже через 3–4 недели Дибанго может появиться на поле.
В криворожском клубе пожелали футболисту здоровья и скорейшего выздоровления.
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