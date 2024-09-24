Украина. Премьер лига24 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 02:47
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 6-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
24 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 02:47
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 6-го тура УПЛ
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