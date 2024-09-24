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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 6-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 02:47
63
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 6-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

24 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 02:47
63
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 6-го тура УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 6-го тура УПЛ

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Никола Риццоли судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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