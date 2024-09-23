Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 6-го тура чемпионата Португалии

23 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Португалии между командами Боавишта и Бенфика.

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Поединок пройдет на стадионе Беса Секулу XXI в Порту. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе.

Сейчас Бенфика с 10 очками занимает 7-е место в таблице национального первенства. У Боавишты 15-я позиция и 5 пунктов.

Стартовые составы на матч Боавишта – Бенфика: