Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 6-го тура чемпионата Португалии
Анатолий начнет поединок против Боавишты с первых минут, время начала – 22:15 по Киеву
23 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Португалии между командами Боавишта и Бенфика.
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Поединок пройдет на стадионе Беса Секулу XXI в Порту. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе.
Сейчас Бенфика с 10 очками занимает 7-е место в таблице национального первенства. У Боавишты 15-я позиция и 5 пунктов.
Стартовые составы на матч Боавишта – Бенфика:
📋 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 #BFCSLB#FeitosDeXadrez pic.twitter.com/USOJl1eWbg— Boavista FC (@boavistaoficial) September 23, 2024
🚨 TEAM NEWS! 🚨#BFCSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/RvAGd9xURh— SL Benfica (@slbenfica_en) September 23, 2024
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