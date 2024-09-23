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  4. Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 6-го тура чемпионата Португалии
Португалия
23 сентября 2024, 22:07 |
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Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 6-го тура чемпионата Португалии

Анатолий начнет поединок против Боавишты с первых минут, время начала – 22:15 по Киеву

23 сентября 2024, 22:07 |
88
0
Трубин выйдет в старте Бенфики на матч 6-го тура чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

23 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Португалии между командами Боавишта и Бенфика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Беса Секулу XXI в Порту. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе.

Сейчас Бенфика с 10 очками занимает 7-е место в таблице национального первенства. У Боавишты 15-я позиция и 5 пунктов.

Стартовые составы на матч Боавишта – Бенфика:

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стартовые составы Бенфика Боавишта чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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