Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши

Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин был отмечен за поединок против Заглембе.

Так, Экстракляса обнародовала символическую сборную 9-го тура чемпионата, в которую попал и Кочергин.

Также следует отметить, что в команду недели попал и одноклубник украинца Густав Берггрен, сумевший оформить дубль, а также легендарный экс-игрок сборной Германии Лукаш Подольски (забил дважды в составе Гурника).

В этом сезоне Владислав провел 9 поединков за Ракув, в которых отметился голом и ассистом.