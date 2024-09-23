Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши
Кочергина отметили по результатам 9-го тура
Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин был отмечен за поединок против Заглембе.
Так, Экстракляса обнародовала символическую сборную 9-го тура чемпионата, в которую попал и Кочергин.
Также следует отметить, что в команду недели попал и одноклубник украинца Густав Берггрен, сумевший оформить дубль, а также легендарный экс-игрок сборной Германии Лукаш Подольски (забил дважды в составе Гурника).
В этом сезоне Владислав провел 9 поединков за Ракув, в которых отметился голом и ассистом.
Gwiazdy weekendu 🌟 pic.twitter.com/29KeJypItd— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) September 23, 2024
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