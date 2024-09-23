Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши
Польша
23 сентября 2024, 22:21 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:27
452
0

Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши

Кочергина отметили по результатам 9-го тура

23 сентября 2024, 22:21 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:27
452
0
Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин был отмечен за поединок против Заглембе.

Так, Экстракляса обнародовала символическую сборную 9-го тура чемпионата, в которую попал и Кочергин.

Также следует отметить, что в команду недели попал и одноклубник украинца Густав Берггрен, сумевший оформить дубль, а также легендарный экс-игрок сборной Германии Лукаш Подольски (забил дважды в составе Гурника).

В этом сезоне Владислав провел 9 поединков за Ракув, в которых отметился голом и ассистом.

По теме:
ВИДЕО. Он начал разгром. Украинский футболист забил гол в чемпионате Польше
ВИДЕО. Два украинца забили в европейской лиге, но этого было мало
Названы лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ, плюс символическая сборная
Владислав Кочергин Ракув Ченстохова Лукас Подольски чемпионат Польши по футболу символическая сборная
Valeron59 Источник: Ekstraklasa
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов. Шахтер во Львове разгромил Оболонь
Футбол | 23 сентября 2024, 19:59 74
Без шансов. Шахтер во Львове разгромил Оболонь
Без шансов. Шахтер во Львове разгромил Оболонь

Команда Пушича вернулась к делам в чемпионате уверенной победой

Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Бокс | 23 сентября 2024, 08:27 5
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»

Именитый британец высказался о Даниэле

ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли
Бокс | 23.09.2024, 07:50
ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли
ФОТО. Кроуфорд похвастался подарком, который ему сделал Усик на Уэмбли
Мареска намерен дать Мудрику последний шанс. Против кого сыграет украинец?
Футбол | 23.09.2024, 22:38
Мареска намерен дать Мудрику последний шанс. Против кого сыграет украинец?
Мареска намерен дать Мудрику последний шанс. Против кого сыграет украинец?
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 23.09.2024, 11:05
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона нашла замену легендарному нападающему
Барселона нашла замену легендарному нападающему
22.09.2024, 21:57 2
Футбол
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 4
Футбол
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
22.09.2024, 06:07
Бокс
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 26
Футбол
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
22.09.2024, 01:08 1
Бокс
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51 2
Футзал
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем