Во вторник, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Манчестер Сити» и «Уотфорд».

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Матч пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер», который находится в Манчестере.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports +.

Манчестер Сити – Уотфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция