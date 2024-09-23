Источник: друзья россии в УЕФА просят вернуть сборные в официальные турниры

По информации журналиста Виктора Вацко, во время недавнего сбора всех президентов и генеральный секретарей ассоциаций, которые входят в УЕФА, было выдвинуто предложение вернуть юношеские и молодежные сборные россии к официальным матчам под предлогом «дети не должны страдать».

В прошлом году в ФИФА уже обсуждали подобную идею, но отказались от нее после общественного резонанса.

Сообщается, что идею выдвинул президент Федерации футбола Греции, а его поддержали россия, беларусь, Черногория, Казахстан, Босния и ряд других ассоциаций.

Категорически против выступил президент УАФ Андрей Шевченко, который имеет авторитет в УЕФА, учитывая его заслуги в качестве игрока и тренера.

Пока что эту идею удалось остановить.

Недавно в российском футбольном союзе сообщили, что в сентябре надеются решить вопрос возвращения сборной россии, которая хочет участвовать в отборе ЧМ-2026. Жеребьевка отбора состоится уже в декабре.