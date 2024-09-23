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Чемпионат мира
23 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 23 сентября 2024, 21:14
2421
5

Источник: друзья россии в УЕФА просят вернуть сборные в официальные турниры

Шевченко выступил против

23 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 23 сентября 2024, 21:14
2421
5
Источник: друзья россии в УЕФА просят вернуть сборные в официальные турниры
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

По информации журналиста Виктора Вацко, во время недавнего сбора всех президентов и генеральный секретарей ассоциаций, которые входят в УЕФА, было выдвинуто предложение вернуть юношеские и молодежные сборные россии к официальным матчам под предлогом «дети не должны страдать».

В прошлом году в ФИФА уже обсуждали подобную идею, но отказались от нее после общественного резонанса.

Сообщается, что идею выдвинул президент Федерации футбола Греции, а его поддержали россия, беларусь, Черногория, Казахстан, Босния и ряд других ассоциаций.

Категорически против выступил президент УАФ Андрей Шевченко, который имеет авторитет в УЕФА, учитывая его заслуги в качестве игрока и тренера.

Пока что эту идею удалось остановить.

Недавно в российском футбольном союзе сообщили, что в сентябре надеются решить вопрос возвращения сборной россии, которая хочет участвовать в отборе ЧМ-2026. Жеребьевка отбора состоится уже в декабре.

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Виктор Вацко российско-украинская война сборная россии по футболу УЕФА Андрей Шевченко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 5
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Saar
"Діти не повинні страждати".. так скажіть це підоросам, які кожен день вбивають українських дітей та роблять їх сиротами! Смерть москалям!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+8
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valerafan1
Андрій Миколайович тримайте футбольний фронт. Ми, вболівальники, Ваша опора.
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+5
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Лига
Пусть п_доры играют с северной кореей, ираном и эритреей
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+4
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