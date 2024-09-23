Стала известна бригада арбитров на стартовый матч Динамо в ЛЕ

Как сообщает официальный сайт УЕФА, игру Динамо-Лацио, в рамках первого тура основного этапа Лиги Европы, обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. На линии будут работать Полихронис Костарас и Лазар Димитриадис. Четвертым арбитром будет Вассилис Фаттиас. Ангелос Эвангелу – судья на VAR.

Следует отметить, что Сидиропулос работал на матче Германия-Украина в июне 2022 года. Тогда свой гонорар он и его бригада передали в пользу украинского народа.

Напомним, что номинально домашний для киевлян поединок состоится 25 сентября в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.