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Лига Европы
23 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:48
574
0

Стала известна бригада арбитров на стартовый матч Динамо в ЛЕ

Эта бригада рефери уже судила матч сборной Украины

23 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:48
574
0
Стала известна бригада арбитров на стартовый матч Динамо в ЛЕ
fcdynamo.com. Анастасиос Сидиропулос

Как сообщает официальный сайт УЕФА, игру Динамо-Лацио, в рамках первого тура основного этапа Лиги Европы, обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. На линии будут работать Полихронис Костарас и Лазар Димитриадис. Четвертым арбитром будет Вассилис Фаттиас. Ангелос Эвангелу – судья на VAR.

Следует отметить, что Сидиропулос работал на матче Германия-Украина в июне 2022 года. Тогда свой гонорар он и его бригада передали в пользу украинского народа.

Напомним, что номинально домашний для киевлян поединок состоится 25 сентября в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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Valeron59 Источник: УЕФА
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