Источник: Шапаренко и Мудрик решили вопрос с десяткой в сборной Украины

По информации журналиста Виктора Вацко, никакого большого конфликта в сборной Украины между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко за 10-й номер не было.

Сообщается, что игроки сами все обсудили и спокойно решили, никаких проблем между лидерами команды нет. При этом нет информации, что именно решили хавбеки.

О конфликте после матча с Албанией рассказал журналист Игорь Цыганык. На игру с Чехией с десяткой вышел Шапаренко, Мудрик взял себе 20-й номер.

Судя по всему, окончательно все будет ясно в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии 11 октября.