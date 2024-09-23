Источник: Шапаренко и Мудрик решили вопрос с десяткой в сборной Украины
Игроки спокойно все решили
По информации журналиста Виктора Вацко, никакого большого конфликта в сборной Украины между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко за 10-й номер не было.
Сообщается, что игроки сами все обсудили и спокойно решили, никаких проблем между лидерами команды нет. При этом нет информации, что именно решили хавбеки.
О конфликте после матча с Албанией рассказал журналист Игорь Цыганык. На игру с Чехией с десяткой вышел Шапаренко, Мудрик взял себе 20-й номер.
Судя по всему, окончательно все будет ясно в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии 11 октября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии А 2024/25
Даниэль убедительно одолел Энтони в титульном бою
Не сайт, а помойка стала