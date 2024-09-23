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  4. Источник: Шапаренко и Мудрик решили вопрос с десяткой в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
23 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 23 сентября 2024, 19:17
3458
6

Источник: Шапаренко и Мудрик решили вопрос с десяткой в сборной Украины

Игроки спокойно все решили

23 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 23 сентября 2024, 19:17
3458
6
Источник: Шапаренко и Мудрик решили вопрос с десяткой в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, никакого большого конфликта в сборной Украины между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко за 10-й номер не было.

Сообщается, что игроки сами все обсудили и спокойно решили, никаких проблем между лидерами команды нет. При этом нет информации, что именно решили хавбеки.

О конфликте после матча с Албанией рассказал журналист Игорь Цыганык. На игру с Чехией с десяткой вышел Шапаренко, Мудрик взял себе 20-й номер.

Судя по всему, окончательно все будет ясно в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии 11 октября.

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сборная Украины по футболу игровой номер Николай Шапаренко Михаил Мудрик Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 6
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Толян
Джерело, это когда кто-о вашему ресурсу что-то специально говорит, а не тип на своем ютуб канале сказал для своей аудитории, а вы обозвали его джерелом. Тогда мое джерело Байден сказал сказал то-то и то-то
Не сайт, а помойка стала
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+2
Raien
На камінь-ножиці вирішили як дорослі.
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0
AK.228
Отдайте Забарному))
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0
turist86
Монетку кидали? Чун-га-чі? 
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0
Олександр
Був здивований що взагалі мудрик рахує що йому місце в збірній гарантоване
Ответить
0
apepa
Нокаут в первом же раунде. Десятка остаёцца у Мышки...
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-4
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