Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала

Каталонская «Барселона» интересуется костариканским вратарем Кейлором Навасом, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, именно в нем они видят замену для Марка-Андре тер Штегена, который выбыл до конца сезона 2024/25.

Отмечается, что 37-летний футболист открыт к переговорам с «сине-гранатовыми», несмотря на свое прошлое в мадридском «Реале» (2014-2019, 162 матча).

В прошлой кампании Кейлор Навас провел 6 матчей за «ПСЖ» и летом покинул клуб на правах свободного агента.