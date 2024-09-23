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Испания
23 сентября 2024, 18:22 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:56
1311
0

Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала

Кейлор Навас открыт для переговоров с каталонцами

23 сентября 2024, 18:22 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:56
1311
0
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

Каталонская «Барселона» интересуется костариканским вратарем Кейлором Навасом, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, именно в нем они видят замену для Марка-Андре тер Штегена, который выбыл до конца сезона 2024/25.

Отмечается, что 37-летний футболист открыт к переговорам с «сине-гранатовыми», несмотря на свое прошлое в мадридском «Реале» (2014-2019, 162 матча).

В прошлой кампании Кейлор Навас провел 6 матчей за «ПСЖ» и летом покинул клуб на правах свободного агента.

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Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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