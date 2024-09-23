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  4. После большого обстрела Киева. Два игрока отказались перейти в Шахтер
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 21:31 |
1761
0

После большого обстрела Киева. Два игрока отказались перейти в Шахтер

Марлон не захотел вернуться

23 сентября 2024, 21:31 |
1761
0
После большого обстрела Киева. Два игрока отказались перейти в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Шахтер был близок к тому, чтобы вернуть в состав защитника Марлона, который летом еще находился на контракте с клубом.

Марлон перешел в команду еще во времена Роберто Де Дзерби, однако покинул Украину после начала полномасштабного вторжения россии. Выступал за Монцу и Флуминенсе.

Однако Марлон, сперва согласившись вернуться в Украину, в итоге отказался от этого после большого ракетного обстрела россии в конце августа. В итоге игрок перешел в ФК Лос-Анджелес.

Сообщается, что Шахтер договорился с еще одним игроком (фамилия не названа), но он, как и Марлон, после обстрела в августе отказался возвращаться в Украину.

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Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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