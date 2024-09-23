После большого обстрела Киева. Два игрока отказались перейти в Шахтер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Шахтер был близок к тому, чтобы вернуть в состав защитника Марлона, который летом еще находился на контракте с клубом.

Марлон перешел в команду еще во времена Роберто Де Дзерби, однако покинул Украину после начала полномасштабного вторжения россии. Выступал за Монцу и Флуминенсе.

Однако Марлон, сперва согласившись вернуться в Украину, в итоге отказался от этого после большого ракетного обстрела россии в конце августа. В итоге игрок перешел в ФК Лос-Анджелес.

Сообщается, что Шахтер договорился с еще одним игроком (фамилия не названа), но он, как и Марлон, после обстрела в августе отказался возвращаться в Украину.