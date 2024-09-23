Рома хотела пригласить экс-тренера Барселоны
Хави отклонил предложение римлян
«Рома» после увольнения Даниэле Де Росси связывалась с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Однако Хави предложение «Ромы» отклонил, и только после этого клуб Артема Довбика обратился к кандидатуре Ивана Юрича. Также руководство «Джаллоросси» рассматривало кандидатуры Стефано Пиоли и Франческо Фариоли.
Вчера Юрич успешно дебютировал на посту главного тренера «Ромы», обыграв «Удинезе» со счетом 3:0. Артем Довбик в этом матче отличился своим вторым голом за римский клуб.
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