Рома хотела пригласить экс-тренера Барселоны

«Рома» после увольнения Даниэле Де Росси связывалась с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Однако Хави предложение «Ромы» отклонил, и только после этого клуб Артема Довбика обратился к кандидатуре Ивана Юрича. Также руководство «Джаллоросси» рассматривало кандидатуры Стефано Пиоли и Франческо Фариоли.

Вчера Юрич успешно дебютировал на посту главного тренера «Ромы», обыграв «Удинезе» со счетом 3:0. Артем Довбик в этом матче отличился своим вторым голом за римский клуб.