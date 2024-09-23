«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, опровергла информацию о том, что отец предателя Украины служит в территориальной обороне.

– В начале полномасштабной войны появилась информация, что отец Тимощука был в теробороне Луцка. Это правда?

– Какая тероборона? Первоисточник этой информации – Вирт. Скорее всего, было так. Вирт после начала полномасштабного вторжения позвонил Тимощуку: «Толик, ты что там, е******я?». А тот начал оправдываться, чтобы хоть как-то отбелить свое имя, и придумал, что его отец в теробороне. Что-что, а Тимощук умеет сказки рассказывать.

– Что собой представляет отец Тимощука, какая у него позиция?

– Думаю, у него нет особой позиции, он такой же, как и Толик. Тимощук рассказывал, как в детстве его отец работал в колхозе и воровал там колбасу! Это было начало 90-х, у большинства людей были трудные времена. А папа Толика воровал колбасу, они ее не могли всю съесть, просто вешали на потолок и сушили, в то время, когда другие голодали. Толик вырос в такой семье и для него это нормально.

Ранее Надежда Навроцкая предположила, есть ли у Анатолия Тимощука паспорт гражданина рф.