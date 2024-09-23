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23 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:37
879
4

«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО

Надежда Навроцкая считает, что Анатолий соврал Юрию Вирту

23 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:37
879
4
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, опровергла информацию о том, что отец предателя Украины служит в территориальной обороне.

– В начале полномасштабной войны появилась информация, что отец Тимощука был в теробороне Луцка. Это правда?

– Какая тероборона? Первоисточник этой информации – Вирт. Скорее всего, было так. Вирт после начала полномасштабного вторжения позвонил Тимощуку: «Толик, ты что там, е******я?». А тот начал оправдываться, чтобы хоть как-то отбелить свое имя, и придумал, что его отец в теробороне. Что-что, а Тимощук умеет сказки рассказывать.

– Что собой представляет отец Тимощука, какая у него позиция?

– Думаю, у него нет особой позиции, он такой же, как и Толик. Тимощук рассказывал, как в детстве его отец работал в колхозе и воровал там колбасу! Это было начало 90-х, у большинства людей были трудные времена. А папа Толика воровал колбасу, они ее не могли всю съесть, просто вешали на потолок и сушили, в то время, когда другие голодали. Толик вырос в такой семье и для него это нормально.

Ранее Надежда Навроцкая предположила, есть ли у Анатолия Тимощука паспорт гражданина рф.

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Надежда Навроцкая тероборона Анатолий Тимощук российско-украинская война Юрий Вирт
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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protasov_lyopu_dadaj
"голодали". да да. там вся семейка руснявая, забудьте за того тимощука, таких тимощуков миллионы
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+3
AndiM
Тавро на все іпало всім його родичам. А мені ще вчора писали ,що батьки не відповідають за дітей. Та ска  відповідають, бо виростили таких пздюків.
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+1
turist86
І так ясно що батько не служить, хоча б за віком. Якщо Анатолію 45 років, то скільки батькові?
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0
Nick.Grabowski
Виносити на люди подробиці особистого, сімейного життя (навіть минулого) - це прекрасно характеризує саму пані Навроцьку.
Цікаво, чому ж така патріотична та правильна пані Навроцька вирішила не лише ......., а ще й вийти заміж за поганого Анатолія Тимощука?
Чому б пані Навроцькій не розказати про своїх родичів, поточного чоловіка та інших коханців з минулого? Їх скелетів в шафах? 
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-3
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