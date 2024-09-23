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  4. По примеру Усика. За Металлист 1925 может сыграть нефутбольная звезда
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 11:27 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:53
1131
1

По примеру Усика. За Металлист 1925 может сыграть нефутбольная звезда

Дзюдоистка Дарья Билодид получит шанс в женской команде харьковчан

23 сентября 2024, 11:27 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:53
1131
1
По примеру Усика. За Металлист 1925 может сыграть нефутбольная звезда
ФК Металлист 1925. Дарья Билодид

Руководство харьковского «Металлиста 1925» планирует дать звездной украинской дзюдоистке Дарье Билодид возможность дебютировать в профессиональном футболе на женском уровне, сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 23-летняя спортсменка, которая недавно стала амбассадоркой клуба Первой лиги, может получить свой шанс во второй половине сезона.

Дарья Билодид является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Женская команда «Металлиста 1925» выступает в элитном дивизионе Украины и в этом сезоне имеет 15 очков в 5 сыгранных матчах.

Привлечение Билодид в «Металлист 1925» является уже не первым примером подписания украинским клубом нефутбольной звезды - ранее похожим образом «Полесье» объявило о сотрудничестве с всемирно известным боксером Александром Усиком.

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Дарья Билодид Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу среди женщин Дмитрий Венков дзюдо
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 1
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DK1961
Думаю ей лучше податься в модельный бизнес. С дзюдо все (скорее всего). С футболом даже не смешно. Ну а внешность и стиль себя подавания для модели вполне подходит.
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