По примеру Усика. За Металлист 1925 может сыграть нефутбольная звезда

Руководство харьковского «Металлиста 1925» планирует дать звездной украинской дзюдоистке Дарье Билодид возможность дебютировать в профессиональном футболе на женском уровне, сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, 23-летняя спортсменка, которая недавно стала амбассадоркой клуба Первой лиги, может получить свой шанс во второй половине сезона.

Дарья Билодид является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Женская команда «Металлиста 1925» выступает в элитном дивизионе Украины и в этом сезоне имеет 15 очков в 5 сыгранных матчах.

Привлечение Билодид в «Металлист 1925» является уже не первым примером подписания украинским клубом нефутбольной звезды - ранее похожим образом «Полесье» объявило о сотрудничестве с всемирно известным боксером Александром Усиком.