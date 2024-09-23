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Англия
23 сентября 2024, 11:01 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:04
280
0

В АПЛ вероятна тренерская отставка. Экс-клуб Ярмоленко разочарован

«Вест Хэм» может указать на двери испанцу Хулену Лопетеги

23 сентября 2024, 11:01 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:04
280
0
В АПЛ вероятна тренерская отставка. Экс-клуб Ярмоленко разочарован
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер лондонского «Вест Хэм» Хулен Лопетеги может быть уволен с занимаемого поста.

Сообщается, что причиной расставания с испанским специалистом станут плохие результаты «молотобойцев» в текущем сезоне 2024/2025.

Якобы судьбу 58-летнего Лопетеги решал ближайшие два матча команды с «Брентфордом» и «Ипсвичем».

«Вест Хэм», цвета которого в свое время защищал украинец Андрей Ярмоленко, впервые в своей истории проиграл первые три домашние матча сезона в АПЛ. Сейчас лондонцы в таблице чемпионата Англии занимают 14-е место, имея 4 очка.

Хулен Лопетеги возглавил «Вест Хэм» в начале июля этого года.

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Юрій Остроумов Источник: Николо Скира
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