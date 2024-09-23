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23 сентября 2024, 10:32 |
954
0

Бывший хавбек Ювентуса и Барсы близок к переезду в россию

Миралем Пьяныч может стать игроком «цска»

23 сентября 2024, 10:32 |
954
0
Бывший хавбек Ювентуса и Барсы близок к переезду в россию
ФК Шарджа. Миралем Пьянич

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич близок к переходу в московский «цска», сообщает издание Sportske.

По информации источника, клуб из страны-террориста предложил 34-летнему футболисту зарплату в размере 2 миллиона евро. В подписании заинтересован лично главный тренер Марко Николич – соотечественник Миралема.

Отмечается, что дисквалификация российских клубов из еврокубков может стать причиной срыва трансфера, но на данный момент переговоры уже находятся на завершающей стадии.

Сезон 2023/24 Миралем Пьянич провел 34 матча за «Шарджу» из ОАЭ, отметившись 11 голевыми передачами. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Ранее от подписания Миралема Пьянича отказался «Милан».

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Миралем Пьянич Ювентус Барселона ЦСКА Москва трансферы чемпионат россии по футболу свободный агент Марко Николич
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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