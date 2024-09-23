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  4. Юлия Стародубцева – Кэрол Чжао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 сентября 2024, 06:25 |
243
0

Юлия Стародубцева – Кэрол Чжао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Пекине

23 сентября 2024, 06:25 |
243
0
Юлия Стародубцева – Кэрол Чжао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

23 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) стартовала в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1-м раунде отбора украинка играет против представительницы Канады Кэрол Чжао (WTA 234). Время начала встречи – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это вторая встреча соперниц. 25 января Стародубцева выиграла у Чжао в 1/8 финала 75-тысячника в Веро Бич.

В финальном раунде квалификации победительница противостояния встретится либо с Су Джон Чан, либо с Сачией Викери.

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Кэрол Чжао Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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