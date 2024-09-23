Юлия Стародубцева – Кэрол Чжао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Пекине
23 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) стартовала в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
В 1-м раунде отбора украинка играет против представительницы Канады Кэрол Чжао (WTA 234). Время начала встречи – 06:00 по Киеву.
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Это вторая встреча соперниц. 25 января Стародубцева выиграла у Чжао в 1/8 финала 75-тысячника в Веро Бич.
В финальном раунде квалификации победительница противостояния встретится либо с Су Джон Чан, либо с Сачией Викери.
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