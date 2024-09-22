Скандал в Одессе. Главный тренер Карпат пожаловался на фанатов Черноморца

После завершения матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги между командами Черноморец Одесса и Карпаты Львов пресс-конференция главного тренера львовян Владислава Лупашко началась с неприятной темы – выкриков, которые слышала команда гостей со стороны зрителей.

Лупашко рассказал: «Я понимаю, что есть много разных людей, и нельзя относиться к одесским болельщикам так, как я хочу сказать – остро. Но то, что кричали некоторые болельщики… Нельзя так делать. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма».

Владислав Лупашко не стал по горячим следам конкретизировать, что звучало с трибун.

Как стало известно из источников Sport.ua, помимо скандирования в поддержку «Черноморца», со стороны болельщиков было слышно и возгласы в адрес команды гостей: «Бандеровцы!» Это возмутило представителей львовской команды.

Пока неизвестно, оставят ли «Карпаты» этот факт на совести горе-ораторов или будут сигнализировать руководящим футбольным органам страны относительно недопустимости подобных вещей.

В матче 7-го тура хозяева поля потерпели в Одессе поражение от львовских Карпат с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал Тарас Сакив, который мастерски исполнил штрафной удар на 52-й минуте.

ВИДЕО. Пресс-конференция после матча Черноморца и Карпат