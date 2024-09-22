Англия22 сентября 2024, 22:01 | Обновлено 22 сентября 2024, 22:15
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ВИДЕО. Как Джон Стоунз спас Ман Сити от поражения в матче с Арсеналом
Горожане вырвали ничью в компенсированное время
22 сентября 2024, 22:01 | Обновлено 22 сентября 2024, 22:15
477
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22 сентября в 18:30 прошел матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимал участия в игре из-за травмы.
Горожане вырвали ничью в компенсированное время.
Джон Стоунз спас Ман Сити от поражения в матче с Арсеналом на 90+8 мин.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала
ГОЛ! 1:0. Джон Стоунз, 90+8 мин
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