Барселона нашла замену легендарному нападающему
Похоже, что время Левандовски на Камп Ноу подходит к завершению
Несмотря на то, что контракт Роберта Левандовски с каталонской Барселоной раcсчитан до 2026 года, испанский гранд уже сейчас задумывается над тем, кем заменить опытного нападающего.
Как сообщает ресурс Diario Sport, самым желанным в шорт-листе Барсы является норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Но, учитывая нынешние финансовые трудности «сине-гранатовых», такой вариант может быть неосуществимым на практике. Поэтому в списке желанных игроков присутствуют также Виктор Дьокереш из Спортинга и Беньямин Шешко из РБ Лейпциг. Цена на обоих варьируется от 50 до 65 млн евро, что является более подъемным вариантом, чем подписание норвежской звезды «горожан».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Юрич удачно дебютировал на посту наставника волков, игра завершилась со счетом 3:0
Энтони был нокаутирован в пятом раунде