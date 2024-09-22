Барселона нашла замену легендарному нападающему

Несмотря на то, что контракт Роберта Левандовски с каталонской Барселоной раcсчитан до 2026 года, испанский гранд уже сейчас задумывается над тем, кем заменить опытного нападающего.

Как сообщает ресурс Diario Sport, самым желанным в шорт-листе Барсы является норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Но, учитывая нынешние финансовые трудности «сине-гранатовых», такой вариант может быть неосуществимым на практике. Поэтому в списке желанных игроков присутствуют также Виктор Дьокереш из Спортинга и Беньямин Шешко из РБ Лейпциг. Цена на обоих варьируется от 50 до 65 млн евро, что является более подъемным вариантом, чем подписание норвежской звезды «горожан».