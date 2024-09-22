Англия22 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:41
304
0
Гол в раздевалку. Габриэл вывел Арсенал вперед в игре с Ман Сити
На 45+1 минуте матча АПЛ гости забили второй гол
22 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:41
304
0
22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.
На 45+1 минуте Габриэл забил гол в раздевалку и вывел канониров вперед (2:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала
ГОЛ! 1:2. Габриэл, 45+1 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2024, 07:23 41
Экс-игрок донецкого Шахтера может стал владельцем ФСК Мариуполь
Бокс | 22 сентября 2024, 07:33 2
Энтони потерял шанс в третий раз стать чемпионом мира
Бокс | 22.09.2024, 07:01
Война | 22.09.2024, 12:42
Футбол | 22.09.2024, 18:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.09.2024, 21:00 7
21.09.2024, 07:53 29
21.09.2024, 17:49 23
Бокс
21.09.2024, 20:23 3
22.09.2024, 06:07
21.09.2024, 01:33 6
21.09.2024, 20:16 2