Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол в раздевалку. Габриэл вывел Арсенал вперед в игре с Ман Сити
Англия
22 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:41
304
0

Гол в раздевалку. Габриэл вывел Арсенал вперед в игре с Ман Сити

На 45+1 минуте матча АПЛ гости забили второй гол

22 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:41
304
0
Гол в раздевалку. Габриэл вывел Арсенал вперед в игре с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.

На 45+1 минуте Габриэл забил гол в раздевалку и вывел канониров вперед (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала

ГОЛ! 1:2. Габриэл, 45+1 мин

По теме:
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ФОТО. Такого Гвардиолу вы не видели. Ярость тренера после гола Арсенала
Рома – Удинезе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Сити - Арсенал Габриэл дос Сантос Магальяес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
Футбол | 22 сентября 2024, 07:23 41
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб

Экс-игрок донецкого Шахтера может стал владельцем ФСК Мариуполь

Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Бокс | 22 сентября 2024, 07:33 2
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа

Энтони потерял шанс в третий раз стать чемпионом мира

ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
Бокс | 22.09.2024, 07:01
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области
Война | 22.09.2024, 12:42
Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области
Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области
Обмен голами в концовке первого тайма. Кривбасс и Ворскла поделили очки
Футбол | 22.09.2024, 18:53
Обмен голами в концовке первого тайма. Кривбасс и Ворскла поделили очки
Обмен голами в концовке первого тайма. Кривбасс и Ворскла поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по футзалу. Определены два потенциальных соперника Украины в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Определены два потенциальных соперника Украины в 1/8 финала
20.09.2024, 21:00 7
Футзал
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
21.09.2024, 07:53 29
Футбол
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 23
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
21.09.2024, 20:23 3
Бокс
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
22.09.2024, 06:07
Бокс
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
21.09.2024, 01:33 6
Футбол
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
21.09.2024, 20:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем