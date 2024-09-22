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Англия
22 сентября 2024, 18:49 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:16
122
0

100 голов за 105 игр. Холанд открыл счет для Ман Сити против Арсенала

Хозяева поля забили гол в дебюте поединка, на 9-й минуте

22 сентября 2024, 18:49 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:16
122
0
100 голов за 105 игр. Холанд открыл счет для Ман Сити против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити на 9-й минуте (1:0).

Холанд забил 100 голов за 105 матчей в футболке Ман Сити.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 9 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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