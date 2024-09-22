100 голов за 105 игр. Холанд открыл счет для Ман Сити против Арсенала
Хозяева поля забили гол в дебюте поединка, на 9-й минуте
22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити на 9-й минуте (1:0).
Холанд забил 100 голов за 105 матчей в футболке Ман Сити.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 9 мин
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