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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 17:12 |
442
0

Обнародованы стартовые составы на матч 7-го тура УПЛ Полесье – ЛНЗ Черкассы

Поединок состоится 22 сентября в 18:00 по Киеву

22 сентября 2024, 17:12 |
442
0
Обнародованы стартовые составы на матч 7-го тура УПЛ Полесье – ЛНЗ Черкассы
ФК Полесье

22 сентября состоится матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и ЛНЗ Черкассы.

Поединок пройдет на местном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы на поединок.

У волков после 5 сыгранных матчей чемпионата Украины в активе 13 очков и 3-е место. Черкасский коллектив с 10 баллами после 6 игр располагается на 6-й позиции.

Стартовые составы на матч Полесье – ЛНЗ Черкассы:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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