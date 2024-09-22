Обнародованы стартовые составы на матч 7-го тура УПЛ Полесье – ЛНЗ Черкассы

22 сентября состоится матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и ЛНЗ Черкассы.

Поединок пройдет на местном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы на поединок.

У волков после 5 сыгранных матчей чемпионата Украины в активе 13 очков и 3-е место. Черкасский коллектив с 10 баллами после 6 игр располагается на 6-й позиции.

Стартовые составы на матч Полесье – ЛНЗ Черкассы: