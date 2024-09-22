«Е****й п*****с». Экс-игрок сборной Украины коротко высказался о Тимощуке
Иван Петряк не подбирал слов для описания предателя Украины
Нападающий одесского «Черноморца» Иван Петряк коротко отреагировал на новость о бывшем украинском футболисте Анатолии Тимощуке, который передал футболку на аукцион для помощи россиянам в Курской области:
«Е****й п*****с», - написал экс-игрок национальной сборной Украины в Instagram-stories с фотографией Тимощука.
Футболку «зенита», которую передал Анатолий, продали за 700 тысяч рублей (примерно 7.5 тысяч долларов).
Ранее к Анатолию Тимощуку, не подбирая слов, обратился его бывший партнер по команде Александр Алиев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони проиграл чемпионский бой в Лондоне
Экс-игрок донецкого Шахтера может стал владельцем ФСК Мариуполь