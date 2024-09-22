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  4. «Е****й п*****с». Экс-игрок сборной Украины коротко высказался о Тимощуке
Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 17:04 | Обновлено 22 сентября 2024, 17:58
2888
2

«Е****й п*****с». Экс-игрок сборной Украины коротко высказался о Тимощуке

Иван Петряк не подбирал слов для описания предателя Украины

22 сентября 2024, 17:04 | Обновлено 22 сентября 2024, 17:58
2888
2
«Е****й п*****с». Экс-игрок сборной Украины коротко высказался о Тимощуке
ФК Шахтер. Иван Петряк

Нападающий одесского «Черноморца» Иван Петряк коротко отреагировал на новость о бывшем украинском футболисте Анатолии Тимощуке, который передал футболку на аукцион для помощи россиянам в Курской области:

«Е****й п*****с», - написал экс-игрок национальной сборной Украины в Instagram-stories с фотографией Тимощука.

Футболку «зенита», которую передал Анатолий, продали за 700 тысяч рублей (примерно 7.5 тысяч долларов).

Ранее к Анатолию Тимощуку, не подбирая слов, обратился его бывший партнер по команде Александр Алиев.

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Со дна постучали. Тимощук передал футболку для помощи Курской области
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Анатолий Тимощук аукцион российско-украинская война Курск Иван Петряк
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Saar
Тимощук - це підрило, зрадник, якого колись захєрачать! Якби швидше!
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