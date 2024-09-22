«Е****й п*****с». Экс-игрок сборной Украины коротко высказался о Тимощуке

Нападающий одесского «Черноморца» Иван Петряк коротко отреагировал на новость о бывшем украинском футболисте Анатолии Тимощуке, который передал футболку на аукцион для помощи россиянам в Курской области:

«Е****й п*****с», - написал экс-игрок национальной сборной Украины в Instagram-stories с фотографией Тимощука.

Футболку «зенита», которую передал Анатолий, продали за 700 тысяч рублей (примерно 7.5 тысяч долларов).

Ранее к Анатолию Тимощуку, не подбирая слов, обратился его бывший партнер по команде Александр Алиев.