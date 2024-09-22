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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 16:13 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:50
433
8

Матч Кривбасс – Ворскла прерван из-за воздушной тревоги на 6-й минуте

В Кривом Роге еще одна воздушная тревога

22 сентября 2024, 16:13 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:50
433
8
Матч Кривбасс – Ворскла прерван из-за воздушной тревоги на 6-й минуте
ФК Ворскла

В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 должен был начаться матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между «Кривбассом» и «Ворсклой».

Из-за воздушной тревоги, которая закончилась в 15:10, встерча стартовала только в 16:00. Но уже на шестой минуте встречу пришлось прервать из-за еще одной воздушной тревоги.

Игра проходит в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк»

Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла воздушная тревога
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Ігор
Граєте в Ужгороді поки що або ігноруйте тривогу, самі собі шкодять
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0
C.Пеклов
дежавю, але висновків ніяких...
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-1
Фанькин кот
Вот! Все видите? В Кривом Роге нельзя играть. Руководство Шахтёра давно об этом говорило! Только зелькин клуб да  дынамофаны упоротые, как баба Яга, против.
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-1
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