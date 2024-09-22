Матч Кривбасс – Ворскла прерван из-за воздушной тревоги на 6-й минуте
В Кривом Роге еще одна воздушная тревога
В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 должен был начаться матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между «Кривбассом» и «Ворсклой».
Из-за воздушной тревоги, которая закончилась в 15:10, встерча стартовала только в 16:00. Но уже на шестой минуте встречу пришлось прервать из-за еще одной воздушной тревоги.
Игра проходит в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк»
Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.
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