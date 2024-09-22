Украина. Премьер лига22 сентября 2024, 15:43 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:11
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Начало матча Кривбасс – Ворскла перенесено. Известна причина
Новое время начала встречи – 16:00 по Киеву
22 сентября 2024, 15:43 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:11
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В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 должен был начаться матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между «Кривбассом» и «Ворсклой».
В Кривом Роге воздушная тревога закончилась только в 15:10, поэтому было принято решение перенести начало встречи на 16:00.
Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк»
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.
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