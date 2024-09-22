Начало матча Кривбасс – Ворскла перенесено. Известна причина

В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 должен был начаться матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между «Кривбассом» и «Ворсклой».

В Кривом Роге воздушная тревога закончилась только в 15:10, поэтому было принято решение перенести начало встречи на 16:00.

Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк»

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.