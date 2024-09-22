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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 15:43 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:11
1695
0

Начало матча Кривбасс – Ворскла перенесено. Известна причина

Новое время начала встречи – 16:00 по Киеву

22 сентября 2024, 15:43 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:11
1695
0
Начало матча Кривбасс – Ворскла перенесено. Известна причина
ФК Ворскла

В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 должен был начаться матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между «Кривбассом» и «Ворсклой».

В Кривом Роге воздушная тревога закончилась только в 15:10, поэтому было принято решение перенести начало встречи на 16:00.

Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк»

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла воздушная тревога
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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