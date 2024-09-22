Украина. Премьер лига22 сентября 2024, 14:51 | Обновлено 22 сентября 2024, 14:56
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Стали известны стартовые составы на матч между Кривбассом и Ворсклой
22 сентября в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги
22 сентября 2024, 14:51 | Обновлено 22 сентября 2024, 14:56
192
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22 сентября в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».
Команды встретятся Кривом Роге на стадионе «Горняк».
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Стали известны стартовые составы на матч Кривбассом и Ворсклой
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