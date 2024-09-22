СТУПАР: «Момент взятия ворот Динамо в игре с Рухом был на тоненького»

В центральном поединке 7-го тура чемпионата УПЛ по футболу между «Динамо» и «Рухом» никто не хотел уступать, была борьба на каждом клочке поля, не обошлось и без отмененного взятия ворот.

Эксарбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери вчерашнего поединка в Киеве Виталия Романова:

– Говорят, что арбитр должен быть незаметен на поле, одновременно контролируя ход событий в матче. Так вот, вчера Виталий Романов провел один из лучших поединков в своей карьере, подняв на высокую планку разрешение на единоборства.

Убежден, что участники противостояния остались довольны таким стилем судейства, потому что получили возможность продемонстрировать свои лучшие качества. И это при условии, что команды времени на разведку не тратили, взяв на вооружение высокий темп.

Да, были и у Романова мелкие ошибки, но они не сказались на результате.

Что касается взятия ворот «Динамо», то здесь на помощь Романову пришел арбитр VAR Деревинский: офсайд у львовянина Краснопира, как говорится, на тоненького, таки был.

Считаю, что вчерашний поединок «Динамо» – «Рух» пока был наиболее качественным из тех, что уже состоялись на старте сезона в УПЛ. Не было только забитых мячей, но здесь уже вина не арбитра, а футболистов.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал ничью против львовского «Руха» в матче 7-го тура УПЛ.