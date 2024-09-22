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  4. СТУПАР: «Момент взятия ворот Динамо в игре с Рухом был на тоненького»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:29
1522
6

СТУПАР: «Момент взятия ворот Динамо в игре с Рухом был на тоненького»

Судейский эксперт прокомментировал незасчитанный гол в матче киевлян и львовян

22 сентября 2024, 12:25 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:29
1522
6
СТУПАР: «Момент взятия ворот Динамо в игре с Рухом был на тоненького»
УПЛ

В центральном поединке 7-го тура чемпионата УПЛ по футболу между «Динамо» и «Рухом» никто не хотел уступать, была борьба на каждом клочке поля, не обошлось и без отмененного взятия ворот.

Эксарбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери вчерашнего поединка в Киеве Виталия Романова:

– Говорят, что арбитр должен быть незаметен на поле, одновременно контролируя ход событий в матче. Так вот, вчера Виталий Романов провел один из лучших поединков в своей карьере, подняв на высокую планку разрешение на единоборства.

Убежден, что участники противостояния остались довольны таким стилем судейства, потому что получили возможность продемонстрировать свои лучшие качества. И это при условии, что команды времени на разведку не тратили, взяв на вооружение высокий темп.

Да, были и у Романова мелкие ошибки, но они не сказались на результате.

Что касается взятия ворот «Динамо», то здесь на помощь Романову пришел арбитр VAR Деревинский: офсайд у львовянина Краснопира, как говорится, на тоненького, таки был.

Считаю, что вчерашний поединок «Динамо» – «Рух» пока был наиболее качественным из тех, что уже состоялись на старте сезона в УПЛ. Не было только забитых мячей, но здесь уже вина не арбитра, а футболистов.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал ничью против львовского «Руха» в матче 7-го тура УПЛ.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Мирослав Ступар инсайд судейство Виталий Романов
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 6
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DK1961
Очередной плевок сайта в сторону Динамо. Чистое вне игры, четко во время матче показали линию, где тут на тоненького?! Вам что уже поминутно лохметов платит за обсерания киевлян на сайте?!
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+4
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easterly
Таки був. І на відміну від гри фекє криса - ЛБ, ми так і не побачили лінії від вар. Зате вчора це було видно всіи через 3 хвилини. Питання?
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+4
DK1961
И опять из интервью Ступара выдрали (умышленно) именно то, что убийца Брагина обычно заказывает. Не хотите показать видео "гола" ФК Крыса в матче с Левым Берегом?
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0
Palych1
Закомплексованные болелы фк Дыряво, в каждой новости пытаются ШД очернить…
Не позорьтесь, понятно конечно что неделька не задалась: ШД добился результата в Италии, Матвиенко в сб. тура ЛЧ попал, с трудом ОЧКО спасли от Руха,  
Не нойте, впереди еще игра с Лацио …
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-1
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