ВИДЕО. Вини Тобиас стал фотографом. Шахтер ведет подготовку к Оболони
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Футболисты «Шахтера» готовятся к календарному матчу чемпионата Украины по «Оболонью», который состоится в понедельник, 23 сентября.
21 сентября донецкая команда провела тренировку во Львове.
Для начала тренерский штаб провел теоретическое занятие с разбором последнего поединка против Болоньи и видеоанализом будущего соперника.
На тренировочном поле после традиционной разминки наставник оранжево-черных Марино Пушич предложил подопечным веселые футбольные эстафеты, чтобы немного разгрузить игроков психологически.
Далее работа продолжилась серией упражнений на содержание мяча в группах, а основная часть сессии была посвящена тактическим наработкам.
В воскресенье, 22 сентября, команду ждет еще одно, предыгровое занятие. Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Оболонь» состоится 23 сентября. Игра на «Арене Львов» начнется в 18:00.
ВИДЕО. Вини Тобиас стал фотографом. Шахтер ведет подготовку к Оболони
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