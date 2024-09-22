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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:24
198
0

ВИДЕО. Вини Тобиас стал фотографом. Шахтер ведет подготовку к Оболони

Горняки переключаются с Лиги чемпионов на Украинскую Премьер-лигу

22 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:24
198
0
ВИДЕО. Вини Тобиас стал фотографом. Шахтер ведет подготовку к Оболони
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас (справа)

Футболисты «Шахтера» готовятся к календарному матчу чемпионата Украины по «Оболонью», который состоится в понедельник, 23 сентября.

21 сентября донецкая команда провела тренировку во Львове.

Для начала тренерский штаб провел теоретическое занятие с разбором последнего поединка против Болоньи и видеоанализом будущего соперника.

На тренировочном поле после традиционной разминки наставник оранжево-черных Марино Пушич предложил подопечным веселые футбольные эстафеты, чтобы немного разгрузить игроков психологически.

Далее работа продолжилась серией упражнений на содержание мяча в группах, а основная часть сессии была посвящена тактическим наработкам.

В воскресенье, 22 сентября, команду ждет еще одно, предыгровое занятие. Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Оболонь» состоится 23 сентября. Игра на «Арене Львов» начнется в 18:00.

ВИДЕО. Вини Тобиас стал фотографом. Шахтер ведет подготовку к Оболони

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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