Стародубцева узнала первую соперницу в квалификации турнира в Пекине
Юлия начнет борьбу в отборе поединком против представительницы Канады
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№118 WTA) выступит в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Пекине.
В первом круге отбора 24-летняя украинка встретится с Кэрол Чжао из Канады (№272 WTA). Ранее теннисистки играли 1 раз, победила украинка.
В основе турнира в Пекине из украинок сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина,
Отметим, что призовой фонд соревнований под названием China Open составляет $13,140,000. Матчи основной сетки турнира стартуют 25 сентября.
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