Стародубцева узнала первую соперницу в квалификации турнира в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№118 WTA) выступит в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Пекине.

В первом круге отбора 24-летняя украинка встретится с Кэрол Чжао из Канады (№272 WTA). Ранее теннисистки играли 1 раз, победила украинка.

В основе турнира в Пекине из украинок сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина,

Отметим, что призовой фонд соревнований под названием China Open составляет $13,140,000. Матчи основной сетки турнира стартуют 25 сентября.