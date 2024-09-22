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  4. Стародубцева узнала первую соперницу в квалификации турнира в Пекине
WTA
22 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:23
233
1

Стародубцева узнала первую соперницу в квалификации турнира в Пекине

Юлия начнет борьбу в отборе поединком против представительницы Канады

22 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 22 сентября 2024, 12:23
233
1
Стародубцева узнала первую соперницу в квалификации турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№118 WTA) выступит в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Пекине.

В первом круге отбора 24-летняя украинка встретится с Кэрол Чжао из Канады (№272 WTA). Ранее теннисистки играли 1 раз, победила украинка.

В основе турнира в Пекине из украинок сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина,

Отметим, что призовой фонд соревнований под названием China Open составляет $13,140,000. Матчи основной сетки турнира стартуют 25 сентября.

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Юлия Стародубцева WTA Пекин Кэрол Чжао
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
Цуренко теж заявлена
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Теннис
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