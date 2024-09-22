«Респект им». Кабаев объяснил, почему Динамо не сумело обыграть Рух

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал ничью против львовского «Руха» (0:0) в матче 7-го тура УПЛ.

– Конечно, неприятно после игры – и это еще мягко сказано. Это эмоции, но не скажу, что они негативные. Нужно будет сделать анализ. Много матчей, не скажу, что мы уставшие, поскольку лучше играть, чем тренироваться. Я считаю, что у «Руха» очень хорошая команда, она это доказывала в начале чемпионата и в сегодняшнем матче. Они много бегают, при этом не бездумно, и это большой плюс, с такими командами очень интересно играть. Респект им, а нам есть над чем работать, будем сильнее.

– Чего не хватило? Чего-то в плане борьбы или именно в завершающей фазе?

– Борьбы было достаточно и с нашей стороны, и с их стороны. Как по мне, если болельщики посмотрят игру, то не смогут упрекнуть нас в отсутствии желания. Мы шли в стыки, ноги все побиты, но в футболе выигрывает тот, кто забивает мячи в ворота соперников. И мы имели достаточно моментов, и они имели. Не могу сказать, что было много возможностей, но было много предпосылок для голов. Просто нужно было где-то лучше распоряжаться своими моментами – где-то вратарь хорошо сыграл, где-то фарт был то у нас, то у них. Думаю, завершающая стадия немного хромает, причем это касается не только нас, но и многих команд, в том числе в Европе. Надо работать, и только так, через практику, реализация придет.

– Следующая игра – против «Лацио». С каким настроением подойдете к этой игре? Несмотря на то, что очки с «Рухом» потеряли, но беспроигрышная серия продолжается

– Очень хорошо, что игра уже через четыре дня. Если бы до нее была, например, неделя, то все равно подсознательно прибегаешь к анализу, расстраиваешься. А здесь игра уже скоро, вся Украина будет смотреть на нас, надеюсь, много людей придет на трибуны, мы играем за свою страну на евроарене. Но у нас был «Рух», впереди «Лацио», после него «Левый Берег»... Будем настраиваться на «Лацио» так же, как на «Рух». Очень интересно, я и команда ждем этот матч, будем отдавать все, чтобы привезти домой очки.

– Разбирали ли уже «Лацио»?

– Мы движемся шаг за шагом. Готовились к «Руху», а «Лацио» еще будет время посмотреть. Тренер скажет о дальнейшем нашем раскладе, и будем готовиться. Но «Лацио» – хорошая команда, здесь слабых команд нет. Так что будет интересно. Мы уже играли против хороших команд, подняли планку, болельщики ждут от нас результата, поэтому нужно ее удержать – и это задача-минимум.

– В общем, смотрел ли самостоятельно матчи «Лацио», анализировал ли что-то для себя?

– Честно говоря, пока нет. Давно не был дома, приехал – семья, дети, давно не виделись. Поэтому было немного не до футбола (улыбается), нужно было уделить внимание родным. Думаю, тренеры нам все подробно расскажут, покажут достаточно матчей. Когда за сборную играли против Албании, нам противостоял Хюсай на правом фланге – хороший защитник. Это все, что могу сказать.