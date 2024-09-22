Женская Ворскла проведет 1-й матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Полтавская команда сыграет против шотландского «Селтика»
В воскресенье, 22 сентября 2024 года, состоится первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между полтавской «Ворсклой» и шотландским «Селтиком».
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Первая игра, как и ответный матч, состоятся в Эйрдре (Шотландия) на стадионе «Альберт Бартлетт Стэдиум».
Начало поединка запланировано в 14:00 по киевскому времени.
Ответный матч должен состояться 26 сентября в 21:45 по Киеву.
Победитель пары получит право на участие в групповом этапе женской Лиги чемпионов 2024/25. Этот розыгрыш еврокубка станет последним в нынешнем формате.
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