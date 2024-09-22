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Лига чемпионов
22 сентября 2024, 09:34 | Обновлено 22 сентября 2024, 09:41
345
1

Женская Ворскла проведет 1-й матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Полтавская команда сыграет против шотландского «Селтика»

22 сентября 2024, 09:34 | Обновлено 22 сентября 2024, 09:41
345
1
Женская Ворскла проведет 1-й матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
ФК Ворскла

В воскресенье, 22 сентября 2024 года, состоится первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между полтавской «Ворсклой» и шотландским «Селтиком».

Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра, как и ответный матч, состоятся в Эйрдре (Шотландия) на стадионе «Альберт Бартлетт Стэдиум».

Начало поединка запланировано в 14:00 по киевскому времени.

Ответный матч должен состояться 26 сентября в 21:45 по Киеву.

Победитель пары получит право на участие в групповом этапе женской Лиги чемпионов 2024/25. Этот розыгрыш еврокубка станет последним в нынешнем формате.

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Ворскла Полтава Селтик Лига чемпионов по футболу среди женщин
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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Антон Корзун
Це дуже неприємно дві гри по факту на стадіоні суперника. Скоріш за все дива небуде і представниці Ворскли програють у двох матчах. Хоча із можливих опонентів Селтік напевне найкращий жереб що можна було уявити. Нашим командам невистачає майстеровитих гравчинь про топових легіонерок можна й не говорити. Матч з попереднім супротивником оголив слабкі сторони Ворскли. У шотладської комади є швидкісні легіонерки які будуть розривати фланги. Ну і сама команда фізично переважатиме полтавську так як в тому чемпіонаті ставку команди саме на силовий футбол роблять.
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