Женская Ворскла проведет 1-й матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

В воскресенье, 22 сентября 2024 года, состоится первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между полтавской «Ворсклой» и шотландским «Селтиком».

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Первая игра, как и ответный матч, состоятся в Эйрдре (Шотландия) на стадионе «Альберт Бартлетт Стэдиум».

Начало поединка запланировано в 14:00 по киевскому времени.

Ответный матч должен состояться 26 сентября в 21:45 по Киеву.

Победитель пары получит право на участие в групповом этапе женской Лиги чемпионов 2024/25. Этот розыгрыш еврокубка станет последним в нынешнем формате.