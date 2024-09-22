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  4. «Какой-то идиот, вообще п****ц». Шуфрич раскритиковал тренера клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 08:54 |
839
0

«Какой-то идиот, вообще п****ц». Шуфрич раскритиковал тренера клуба УПЛ

Экс-президенту «Говерлы» не понравился Владислав Лупашко из «Карпат»

22 сентября 2024, 08:54 |
839
0
«Какой-то идиот, вообще п****ц». Шуфрич раскритиковал тренера клуба УПЛ
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич высказался относительно главного тренера львовских «Карпат» Владислава Лупашко:

«Лупашко - какой-то идиот. О стадионах это вообще п****ц».

Скорее всего, высказывание Шуфрича касается интервью Лупашко, в котором он заявил, что украинские клубы потеряли своих болельщиков на стадионах из-за неинтересного футбола.

«Карпаты» под руководством Лупашко на данный момент занимают 9-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 8 очков в 7 матчах чемпионата.

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Александр Шуфрич Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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