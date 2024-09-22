«Какой-то идиот, вообще п****ц». Шуфрич раскритиковал тренера клуба УПЛ
Экс-президенту «Говерлы» не понравился Владислав Лупашко из «Карпат»
Бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич высказался относительно главного тренера львовских «Карпат» Владислава Лупашко:
«Лупашко - какой-то идиот. О стадионах это вообще п****ц».
Скорее всего, высказывание Шуфрича касается интервью Лупашко, в котором он заявил, что украинские клубы потеряли своих болельщиков на стадионах из-за неинтересного футбола.
«Карпаты» под руководством Лупашко на данный момент занимают 9-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 8 очков в 7 матчах чемпионата.
Лупашко какой-то идиот. Про стадионы это вообще пиздец.— Shufrych Oleksandr (@Shufa__10) September 21, 2024
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