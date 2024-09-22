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Англия
22 сентября 2024, 04:07 | Обновлено 22 сентября 2024, 04:28
23
0

Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка в пятом туре АПЛ

Украинцы получили средние баллы, но у Забарного оценка оказалась третьей в команде

22 сентября 2024, 04:07 | Обновлено 22 сентября 2024, 04:28
23
0
Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка в пятом туре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (слева)

Закончились матчи 5-го тура АПЛ, в которых играли украинцы.

«Брентфорд» Егора Ярмолюка ездил в гости к «Тоттенхэму» и потерпел поражение со счетом 1:3. Ярмолюк вышел в стартовом составе и сыграл 63 минуты.

Илья Забарный традиционно вышел в основе «Борнмута», который тоже на выезде играл против «Ливерпуля». Украинец провел на поле весь матч и вместе с командой уступил со счётом 0:3.

Статистический портал WhoScored поставил Ярмолюку и Забарному соответственно отметки 6,6 и 6,5. Но если у Ярмолюка оценка получилась средней в команде, то лучше Забарного в основном составе «Борнмута» оценили только двух игроков – левого защитника Керкеза и вратаря Кепу.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Ливерпуль - Борнмут Егор Ярмолюк оценки WhoScored
Сергей Рипьюк Источник: WhoScored
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