Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка в пятом туре АПЛ

Закончились матчи 5-го тура АПЛ, в которых играли украинцы.

«Брентфорд» Егора Ярмолюка ездил в гости к «Тоттенхэму» и потерпел поражение со счетом 1:3. Ярмолюк вышел в стартовом составе и сыграл 63 минуты.

Илья Забарный традиционно вышел в основе «Борнмута», который тоже на выезде играл против «Ливерпуля». Украинец провел на поле весь матч и вместе с командой уступил со счётом 0:3.

Статистический портал WhoScored поставил Ярмолюку и Забарному соответственно отметки 6,6 и 6,5. Но если у Ярмолюка оценка получилась средней в команде, то лучше Забарного в основном составе «Борнмута» оценили только двух игроков – левого защитника Керкеза и вратаря Кепу.