Черноморец провел юбилейный матч в УПЛ. Больше сыграли только три клуба

«Черноморец» провел 800-й матч в чемпионатах Украины, став 4-м клубом после «Динамо», «Шахтера» и «Ворсклы», достигшим этого рубежа. 290 встреч одесситы выиграли, 193 завершили вничью, 317 проиграли, 890 мячей забили, 970 пропустили.

Наибольшее количество игр провели за «Черноморец» Тимерлан Гусейнов – 173, Дмитрий Парфенов – 164, Юрий Букель – 159, Виталий Руденко – 158 и Олег Суслов – 150. А список лучших бомбардиров «моряков» возглавляют Тимерлан Гусейнов – 66 голов, Александр Косырин – 52 и Сергей Гусев – 24.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Черноморца в чемпионатах Украины