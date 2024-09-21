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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 23:14 | Обновлено 21 сентября 2024, 23:21
151
0

Черноморец провел юбилейный матч в УПЛ. Больше сыграли только три клуба

Одесситы составили компанию «Динамо», «Шахтеру» и «Ворскле»

21 сентября 2024, 23:14 | Обновлено 21 сентября 2024, 23:21
151
0
Черноморец провел юбилейный матч в УПЛ. Больше сыграли только три клуба
ФК Черноморец

«Черноморец» провел 800-й матч в чемпионатах Украины, став 4-м клубом после «Динамо», «Шахтера» и «Ворсклы», достигшим этого рубежа. 290 встреч одесситы выиграли, 193 завершили вничью, 317 проиграли, 890 мячей забили, 970 пропустили.

Наибольшее количество игр провели за «Черноморец» Тимерлан Гусейнов – 173, Дмитрий Парфенов – 164, Юрий Букель – 159, Виталий Руденко – 158 и Олег Суслов – 150. А список лучших бомбардиров «моряков» возглавляют Тимерлан Гусейнов – 66 голов, Александр Косырин – 52 и Сергей Гусев – 24.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Черноморца в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Тренер Черноморца

Соперник

Счет

1-й

06.03.1992

Виктор ПРОКОПЕНКО

Карпаты

2:2 (д)

100-й

04.03.1995

Леонид БУРЯК

Таврия

0:2 (г)

200-й

14.04.1998

Леонид БУРЯК

Нива Т

0:1 (г)

300-й

19.06.2004

Семен АЛЬТМАН

Оболонь

0:2 (д)

400-й

23.09.2007

Виталий ШЕВЧЕНКО

Арсенал

2:1 (г)

500-й

10.12.2011

Роман ГРИГОРЧУК

Днепр

0:1 (г)

600-й

30.08.2015

Александр БАБИЧ

Александрия

0:0 (г)

700-й

03.12.2018

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Динамо

0:2 (г)

800-й

21.09.2024

Александр БАБИЧ

Карпаты (2020)

0:1 (д)
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цифры и факты Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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