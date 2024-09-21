Черноморец провел юбилейный матч в УПЛ. Больше сыграли только три клуба
Одесситы составили компанию «Динамо», «Шахтеру» и «Ворскле»
«Черноморец» провел 800-й матч в чемпионатах Украины, став 4-м клубом после «Динамо», «Шахтера» и «Ворсклы», достигшим этого рубежа. 290 встреч одесситы выиграли, 193 завершили вничью, 317 проиграли, 890 мячей забили, 970 пропустили.
Наибольшее количество игр провели за «Черноморец» Тимерлан Гусейнов – 173, Дмитрий Парфенов – 164, Юрий Букель – 159, Виталий Руденко – 158 и Олег Суслов – 150. А список лучших бомбардиров «моряков» возглавляют Тимерлан Гусейнов – 66 голов, Александр Косырин – 52 и Сергей Гусев – 24.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Черноморца в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Тренер Черноморца
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
06.03.1992
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Карпаты
|
2:2 (д)
|
100-й
|
04.03.1995
|
Леонид БУРЯК
|
Таврия
|
0:2 (г)
|
200-й
|
14.04.1998
|
Леонид БУРЯК
|
Нива Т
|
0:1 (г)
|
300-й
|
19.06.2004
|
Семен АЛЬТМАН
|
Оболонь
|
0:2 (д)
|
400-й
|
23.09.2007
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
Арсенал
|
2:1 (г)
|
500-й
|
10.12.2011
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
Днепр
|
0:1 (г)
|
600-й
|
30.08.2015
|
Александр БАБИЧ
|
Александрия
|
0:0 (г)
|
700-й
|
03.12.2018
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Динамо
|
0:2 (г)
|
800-й
|
21.09.2024
|
Александр БАБИЧ
|
Карпаты (2020)
|
0:1 (д)
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