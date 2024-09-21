Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 21 сентября 2024, 23:14
138
0

Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года

21 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 21 сентября 2024, 23:14
138
0
Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко (№ 7)

Андрей Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 4-м игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с «Ворсклой» (2:1), выйдя, таким образом, на рубеж «250» за 16 лет 133 дня.

81 раз задействовал Ярмоленко в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 16 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 – Александр Хацкевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Ярмоленко в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

11.05.2008

Ворскла

2:1 (д)

50-й

16.10.2010

Карпаты

1:0 (д)

100-й

02.09.2012

Шахтер

1:3 (г)

150-й

17.08.2014

Ильичевец

4:1 (г)

200-й

09.09.2016

Шахтер

1:1 (г)

250-й

21.09.2024

Рух

0 0 (д)

Топ-11 гвардейцев Динамо в УПЛ

Игрок

Годы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

426

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

3.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

4.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2024

250

4.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

5.

Денис ГАРМАШ

2009-2023

237

7.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

9.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2024

217

10.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

11.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

213

По теме:
Черноморец провел юбилейный матч в УПЛ. Больше сыграли только три клуба
Ярмоленко отреагировал на первую потерю очков Динамо в УПЛ в матче с Рухом
ДИДЫК: «Динамо нас ничем не удивило. Мы заметно усложнили жизнь киевлянам»
Андрей Ярмоленко цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси не продаст Мудрика. В Лондоне уже знают, что будут делать с ним зимой
Футбол | 21 сентября 2024, 20:23 18
Челси не продаст Мудрика. В Лондоне уже знают, что будут делать с ним зимой
Челси не продаст Мудрика. В Лондоне уже знают, что будут делать с ним зимой

Лондонцы решили отдать украинца в аренду

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Бокс | 21 сентября 2024, 20:23 2
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа

Вечером 21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» состоится большое шоу бокса

Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Футбол | 21.09.2024, 20:16
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Футбол | 21.09.2024, 22:36
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Бокс | 21.09.2024, 01:06
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Афганистан. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира по футзалу
Украина – Афганистан. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира по футзалу
21.09.2024, 16:15 7
Футзал
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
20.09.2024, 07:25
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
20.09.2024, 21:00 7
Футзал
Шаг в плей-офф. Сборная Украины обыграла Афганистан на ЧМ
Шаг в плей-офф. Сборная Украины обыграла Афганистан на ЧМ
21.09.2024, 19:36 6
Футзал
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
20.09.2024, 07:43 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем