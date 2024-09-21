Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года
Андрей Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 4-м игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с «Ворсклой» (2:1), выйдя, таким образом, на рубеж «250» за 16 лет 133 дня.
81 раз задействовал Ярмоленко в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 16 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 – Александр Хацкевич.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Андрея Ярмоленко в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
11.05.2008
|
Ворскла
|
2:1 (д)
|
50-й
|
16.10.2010
|
Карпаты
|
1:0 (д)
|
100-й
|
02.09.2012
|
Шахтер
|
1:3 (г)
|
150-й
|
17.08.2014
|
Ильичевец
|
4:1 (г)
|
200-й
|
09.09.2016
|
Шахтер
|
1:1 (г)
|
250-й
|
21.09.2024
|
Рух
|
0 0 (д)
Топ-11 гвардейцев Динамо в УПЛ
|
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
426
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
3.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
4.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2024
|
250
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
5.
|
Денис ГАРМАШ
|
2009-2023
|
237
|
7.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
8.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
9.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2013-2024
|
217
|
10.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
11.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2023
|
213
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