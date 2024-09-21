Андрей Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 4-м игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с «Ворсклой» (2:1), выйдя, таким образом, на рубеж «250» за 16 лет 133 дня.

81 раз задействовал Ярмоленко в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 16 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 – Александр Хацкевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Ярмоленко в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 11.05.2008 Ворскла 2:1 (д) 50-й 16.10.2010 Карпаты 1:0 (д) 100-й 02.09.2012 Шахтер 1:3 (г) 150-й 17.08.2014 Ильичевец 4:1 (г) 200-й 09.09.2016 Шахтер 1:1 (г) 250-й 21.09.2024 Рух 0 0 (д)

Топ-11 гвардейцев Динамо в УПЛ