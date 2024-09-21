Яремчук с Олимпиакосом потерпели поражение в Греции. Роман вышел на замену
«Арис» победил «Олимпиакос» со счетом 2:1
Сегодня, 21 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Греции. В котором сыграли «Арис» и «Олимпиакос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел в городе Салоники, «Олимпиакос» уступил со счетом 1:2.
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на поле на 69-й минуте при счете 0:2. Роман доиграл матч до конца и результативными действиями не отметился.
«Олимпиакос» после пяти туров греческого первенства занимает третью строчку, имея в активе 10 очков.
Чемпиона Греции по футболу. 5-й тур, 21 сентября.
Арис – Олимпиакос – 2:1
Голы: Моло, 3, Морон, 41 - Эль-Кааби, 90+6.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирча разрешил ситуацию тем, что… извинился
Поединок, который нельзя пропустить