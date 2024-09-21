Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»

Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович, имеющий в настоящий момент солидное влияние на клуб, находится в крайне прохладных отношениях с главным тренером «россонери» Паулу Фонсекой.

Практически с самого первого дня пребывания португальского тренера в «Милане» Ибрагимович относится к нему с изрядной долей скепсиса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Ибрагимович едва ли не сразу же спросил у Фонсеки: «Кого ты тренировал?», дав понять, что не слишком-то наслышан о прежних тренерских успехах Паулу.

Неудачное начало сезона, которым отметился «Милан», еще больше осложнил положение Фонсеки в клубе. Сейчас в Италии вовсю роятся слухи, что Паулу может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в завтрашнем поединке против «Интера».

Напомним, ранее Фонсека работал с «Порту», «Брагой», «Шахтером», «Ромой» и «Лиллем».