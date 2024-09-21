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  4. Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Италия
21 сентября 2024, 22:16 |
710
1

Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»

Итальянская пресса сообщает, что у Златана крайне прохладные отношения с экс-коучем «Шахтера»

21 сентября 2024, 22:16 |
710
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Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович (слева) и Паулу Фонсека

Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович, имеющий в настоящий момент солидное влияние на клуб, находится в крайне прохладных отношениях с главным тренером «россонери» Паулу Фонсекой.

Практически с самого первого дня пребывания португальского тренера в «Милане» Ибрагимович относится к нему с изрядной долей скепсиса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Ибрагимович едва ли не сразу же спросил у Фонсеки: «Кого ты тренировал?», дав понять, что не слишком-то наслышан о прежних тренерских успехах Паулу.

Неудачное начало сезона, которым отметился «Милан», еще больше осложнил положение Фонсеки в клубе. Сейчас в Италии вовсю роятся слухи, что Паулу может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в завтрашнем поединке против «Интера».

Напомним, ранее Фонсека работал с «Порту», «Брагой», «Шахтером», «Ромой» и «Лиллем».

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Златан Ибрагимович Паулу Фонсека Милан Интер - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Алексей Сливченко Источник: OneFootball
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Gargantua81
по уму надо увольнять Ибрагимовича
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Теннис
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