Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Итальянская пресса сообщает, что у Златана крайне прохладные отношения с экс-коучем «Шахтера»
Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович, имеющий в настоящий момент солидное влияние на клуб, находится в крайне прохладных отношениях с главным тренером «россонери» Паулу Фонсекой.
Практически с самого первого дня пребывания португальского тренера в «Милане» Ибрагимович относится к нему с изрядной долей скепсиса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Ибрагимович едва ли не сразу же спросил у Фонсеки: «Кого ты тренировал?», дав понять, что не слишком-то наслышан о прежних тренерских успехах Паулу.
Неудачное начало сезона, которым отметился «Милан», еще больше осложнил положение Фонсеки в клубе. Сейчас в Италии вовсю роятся слухи, что Паулу может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в завтрашнем поединке против «Интера».
Напомним, ранее Фонсека работал с «Порту», «Брагой», «Шахтером», «Ромой» и «Лиллем».
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