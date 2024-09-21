ВИДЕО. Непростой удар пяткой. Роскошный победный гол в Чемпионшипе

В матче 6-го тура в Чемпионшипе Сандерленд обыграл Миддлсбро со счетом 1:0 благодаря голу молодого хавбека Криса Ригга, который в сложной ситуации сумел пробить пяткой и отправить мяч в ворота.

Команда Назария Русина с 15 пунктами идет на второй позиции. Сам украинец выходит преимущественно на замену.

Провел 5 матчей без результативных действий.

