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Англия
21 сентября 2024, 22:05 |
199
0

ВИДЕО. Непростой удар пяткой. Роскошный победный гол в Чемпионшипе

Сандерленд здорово начал новый сезон

21 сентября 2024, 22:05 |
199
0
ВИДЕО. Непростой удар пяткой. Роскошный победный гол в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура в Чемпионшипе Сандерленд обыграл Миддлсбро со счетом 1:0 благодаря голу молодого хавбека Криса Ригга, который в сложной ситуации сумел пробить пяткой и отправить мяч в ворота.

Команда Назария Русина с 15 пунктами идет на второй позиции. Сам украинец выходит преимущественно на замену.

Провел 5 матчей без результативных действий.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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