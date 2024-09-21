ИЛИЧ: «Сейчас в Украине никто не может чувствовать себя в безопасности»

Хорватский полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич дал интервью пресс-службе криворожского клуба:

– Хрвое, и мы, и команда, и болельщики очень рады тебя видеть. Какие эмоции у тебя?

- В первую очередь, я хотел бы извиниться за свое отсутствие, но на то были некоторые причины. Я рад вернуться и хочу помочь команде стать еще лучше.

– Мы знаем, что у тебя были определенные личные проблемы и опасения за собственную безопасность. Какая ситуация сейчас?

- Да, слава Богу, дома уже все хорошо и я смог вернуться в Кривой Рог. Сейчас в Украине никто не может чувствовать себя в безопасности. россия каждый день продолжает свой террор. Но сейчас украинскому народу нужна поддержка и мое возвращение – это меньше всего, что я могу сделать. Я поражен вашей смелостью и я уверен, что этот ужас скоро закончится. Конечно победой Украины.

– Какие эмоции у тебя по возвращении? Как прошли первые тренировки и как оценишь свою физическую форму?

– У меня только хорошие эмоции сейчас, я вернулся. Хочу ведь играть и тренироваться с командой. Я хорошо себя чувствую. Моя физическая форма не на сто процентов, но после тренировок будет становиться все лучше и лучше, тренировка по тренировке. Я постепенно двигаюсь, и очень скоро я буду готов на все сто.

– Когда ждать твоего возвращения на поле в официальных матчах?

– Трудно сказать, но, надеюсь, очень скоро. Это ведь не мой выбор, а выбор главного тренера и тренерского штаба. Мне нужно тренироваться, отдавать всего себя на максимум, чтобы вернуться на поле как можно скорее.

– Какие цели ставишь перед собой в нашей команде на новый сезон?

– Сейчас только начало сезона. Мы должны двигаться от игры к игре, и увидим, что из этого выйдет в будущем. Надеюсь, все будет хорошо. У нас ведь настоящая семья и единый коллектив.