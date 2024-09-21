Анчелотти не удивил. Известен стартовый состав Реала на матч с Эспаньолом

В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эспаньол».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. В старте «Реала» выйдет Тибо Куртуа, а украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз в этом сезоне останется в запасе.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.