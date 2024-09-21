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  4. Анчелотти не удивил. Известен стартовый состав Реала на матч с Эспаньолом
Испания
21 сентября 2024, 21:42 |
504
0

Анчелотти не удивил. Известен стартовый состав Реала на матч с Эспаньолом

Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок

21 сентября 2024, 21:42 |
504
0
Анчелотти не удивил. Известен стартовый состав Реала на матч с Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эспаньол».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. В старте «Реала» выйдет Тибо Куртуа, а украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз в этом сезоне останется в запасе.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Эспаньол стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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