Испания21 сентября 2024, 21:42 |
504
0
Анчелотти не удивил. Известен стартовый состав Реала на матч с Эспаньолом
Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок
21 сентября 2024, 21:42 |
504
0
В субботу, 21 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эспаньол».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. В старте «Реала» выйдет Тибо Куртуа, а украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз в этом сезоне останется в запасе.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 сентября 2024, 01:06 4
Даниэль принял участие в блиц-опросе
Футбол | 21 сентября 2024, 20:23 17
Лондонцы решили отдать украинца в аренду
Футбол | 21.09.2024, 21:52
Футбол | 21.09.2024, 17:49
Футбол | 21.09.2024, 20:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.09.2024, 20:59
21.09.2024, 01:33 5
19.09.2024, 18:50 21
21.09.2024, 08:13
19.09.2024, 23:52 4
21.09.2024, 09:24
20.09.2024, 12:18 11
19.09.2024, 21:25 13