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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 21:11 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:48
1007
0

«Теперь все мысли о Лацио». Лидер Динамо подвел итог матчу с Рухом

Пихаленок оценил первую потерю очков в сезоне УПЛ

21 сентября 2024, 21:11 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:48
1007
0
«Теперь все мысли о Лацио». Лидер Динамо подвел итог матчу с Рухом
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Динамо впервые в сезоне УПЛ потеряло очки после ничьей 0:0 в матче с Рухом. Игру оценил хавбек киевлян Александр Пихаленок.

Моменты были у нас, были моменты у соперника – хороший матч. Мы не выиграли, прервали свою серию. Знали, что соперник будет играть плотно, будет держать высокий темп. Думаю, все справедливо. Пытались перестроиться, замены делали, но так вышло, что 0:0».

«Моя форма? Я в хорошей форме, кондиции в порядке. Тренер решил, что выйду с замены, все нормально. Конечно, все огорчены из-за двух очков, но у нас игры каждые 3-4 дня, и если каждый раз вешать нос, то ничего хорошего не будет».

«Все мысли уже про Лацио», – сказал Пихаленок.

25 сентября киевляне сыграют в первом туре Лиги Европы против Лацио.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Александр Пихаленок
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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