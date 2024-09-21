«Теперь все мысли о Лацио». Лидер Динамо подвел итог матчу с Рухом

Динамо впервые в сезоне УПЛ потеряло очки после ничьей 0:0 в матче с Рухом. Игру оценил хавбек киевлян Александр Пихаленок.

Моменты были у нас, были моменты у соперника – хороший матч. Мы не выиграли, прервали свою серию. Знали, что соперник будет играть плотно, будет держать высокий темп. Думаю, все справедливо. Пытались перестроиться, замены делали, но так вышло, что 0:0».

«Моя форма? Я в хорошей форме, кондиции в порядке. Тренер решил, что выйду с замены, все нормально. Конечно, все огорчены из-за двух очков, но у нас игры каждые 3-4 дня, и если каждый раз вешать нос, то ничего хорошего не будет».

«Все мысли уже про Лацио», – сказал Пихаленок.

25 сентября киевляне сыграют в первом туре Лиги Европы против Лацио.