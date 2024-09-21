Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло 0:0 с Рухом и впервые в нынешнем сезоне УПЛ киевляне потеряли очки. Игру прокомментировал наставник Александр Шовковский.

«Думаю, от матча получили удовольствие все зрители. Когда столько моментов, штанги, перекладины, то, думаю, игра смотрелась и все получили удовольствие».

«Мы вошли в такой график матчей, что есть только возможность восстанавливаться. Да, потеряли два очка, но мы провели только шесть матчей, все еще впереди. Конечно, идет ротация, мы не можем играть 12-13 футболистами. Кто-то вообще без отдыха из-за сборной. Завтра у всех будет отдых».

«Проблемы с реализацией моментов? Вы видите проблему, я вижу возможности. Травмы? Волошин и Михайленко еще не готовы, с Лацио не сыграют. Попов со вторника возвращается к полноценной работе», – сказал Шовковский.