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  4. Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 20:16 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:39
4188
1

Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ

Киевляне сыграли вничью с Рухом

21 сентября 2024, 20:16 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:39
4188
1
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло 0:0 с Рухом и впервые в нынешнем сезоне УПЛ киевляне потеряли очки. Игру прокомментировал наставник Александр Шовковский.

«Думаю, от матча получили удовольствие все зрители. Когда столько моментов, штанги, перекладины, то, думаю, игра смотрелась и все получили удовольствие».

«Мы вошли в такой график матчей, что есть только возможность восстанавливаться. Да, потеряли два очка, но мы провели только шесть матчей, все еще впереди. Конечно, идет ротация, мы не можем играть 12-13 футболистами. Кто-то вообще без отдыха из-за сборной. Завтра у всех будет отдых».

«Проблемы с реализацией моментов? Вы видите проблему, я вижу возможности. Травмы? Волошин и Михайленко еще не готовы, с Лацио не сыграют. Попов со вторника возвращается к полноценной работе», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Віктор Коробка
Мало хто вірив в СаШо, я в тому числі. Але поки що він створив дуже боєздатний колектив. Бажаю йому вдачи в еврокубках.
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