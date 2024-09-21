«Непривычно так играть в УПЛ». Хавбек Динамо – о матче против Руха

Хавбек Динамо Владимир Бражко, несмотря на ничью 0:0 в матче чемпионата Украины с Рухом, считает, что игра понравилась болельщикам.

«Очень интересный матч был, сложный. Рух – молодая и хорошая команда. Могли как забивать, так и пропускать. Болезненная потеря очков, но будем идти дальше. Непривычно это в УПЛ, мало кто играет в таком стиле, как сыграл Рух. Думаю, болельщикам понравилось, было интересно».

«Далее у нас матч с Лацио, восстанавливаемся и готовимся. Моя травма? Все нормально, есть дискомфорт, но все хорошо. Если что-то болит – чувствуешь себя живым», – сказал Бражко.

Киевляне потеряли очки впервые в сезоне УПЛ.