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  4. «Все выглядит очень серьезно». Тренер Дженоа – о травме Малиновского
Италия
21 сентября 2024, 19:12 |
372
0

«Все выглядит очень серьезно». Тренер Дженоа – о травме Малиновского

Джилардино оценил повреждение украинца

21 сентября 2024, 19:12 |
372
0
«Все выглядит очень серьезно». Тренер Дженоа – о травме Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Тренер «Дженоа» Альберто Джилардино после матча с «Венецией» прокомментировал тяжелую травму хавбека сборной Украины Руслана Малиновского, которого заменили во втором тайме.

Пока у наставника нет точной информации, но повреждение выглядит серьезно.

«После травмы Малиновского мы на некоторое время будто прекратили играть. Но это моя вина, нам предстоит проделать еще много работы, что понять, как мы хотим играть».

«Что касается Руслана, то у меня сейчас нет информации. Но все выглядит так, что это очень серьезная травма ноги. Руслан – важный для нас игрок, и я надеюсь, что все окажется не так плохо, как показалось на первый взгляд», – сказал Джилардино.

В скором времени тренер сборной Украины Сергей Ребров должен объявить заявку на матчи Лиги наций в октябре.

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Дженоа Руслан Малиновский Альберто Джилардино травма Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: DAZN
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